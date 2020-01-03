Arkadaşının tavsiyesi ile mantar tesisi kurdu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Arkadaşının tavsiyesi ile mantar tesisi kurdu - Son Dakika Ekonomi

Arkadaşının tavsiyesi ile mantar tesisi kurdu

6 saat önce

Niğde'de 56 yaşındaki Aytekin Oral, arkadaşının tavsiyesiyle 40 yıllık esnaflıktan sonra istiridye mantarı üretimi yapmaya başladı.

Arkadaşının tavsiyesi ile mantar tesisi kurdu, System.String[]

Niğde'de 56 yaşındaki Aytekin Oral, arkadaşının tavsiyesiyle 40 yıllık esnaflıktan sonra istiridye mantarı üretimi yapmaya başladı.


Hiçbir yerden destek almadan arkadaşı Muharrem Onay ile 300 metrekare tam elektronik sistemli tesis kurdu. Kemerhisar beldesi Ulukışla yolu üzerinde kurduğu ve 8 kadının çalıştığı tesiste 2.5 ayda 3 ton istiridye mantarı hasadı yapıyor.


Hasadı yapılan istiridye mantarlarını Niğde içerisindeki market, manavların haricinde Ankara, Kayseri, Aksaray illerine satıyor.


İstiridye mantarının faydalı ve ekonomik olduğunu anlatan Oral, "2017 yılında istiridye mantarı üretimine başladık. Şuan 3 oda var ve her biri 100 metrekare. Artı 300 metrekare de kompas yapma yerimiz var. İstiridye mantarı Türkiye'de çok bilinmiyor ama önü açık bir sektör. Besleyici değerleri çok fazla, kalorisi yüksek, kemik erimesine çok faydası var. Sindirim sistemine çok desteği var lifli olduğu için. 40 senedir esnafım bir arkadaşımın vesilesi ile başladık. Niğde'mize çok büyük desteği olacak. Bugün Türkiye'de etin fiyatı 60 TL iken kalorisi etten daha fazla olan istiridye mantarı üretimin artması gerekiyor. Ortalama satış fiyatı 12 TL'dir. Ticaret yapıyoruz ama Türk ekonomisi ve insanların faydasına olacağı için bu işe girdim. Niğde içine olduğu gibi çevre illere de satış yapıyoruz. Yüzde 30 ürün elde ederek 3 ton üretim yapıyoruz. Toptan sattığımızda da 30 bin lira gibi bir kazancımız oluyor" dedi. - NİĞDE

Kemerhisar, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor: Türkiye'de baharat markası kuruluyor
Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor İranlı komutanın öldürülmesi altın fiyatlarını yükseltti Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Son Dakika Haberleri
20:37 Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor: Türkiye'de baharat markası kuruluyor - Son Dakika Ekonomi
20:34 Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı - Son Dakika Ekonomi
19:21 Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 20:46:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkadaşının tavsiyesi ile mantar tesisi kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]