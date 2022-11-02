Liseli kızlar yumruk yumruğa kavga etti! Arkadaşları gülerek izledi - Son Dakika
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Liseli kızlar yumruk yumruğa kavga etti! Arkadaşları gülerek izledi

02.11.2022 09:59

Adana'nın Sarıçam ilçesinde lise öğrencisi iki genç kızın dedikodu yüzünden yumruk yumruğa kavga etmesi kameralara yansıdı. Arkadaşlarının onları gülerek izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Merkez Sarıçam ilçesinde iddiaya göre lise öğrencisi iki genç kız dedikodu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ACIMASIZCA VURDULAR

İki genç kızı çimenlik alanda birbirine girdi. Yumruk yumruğa, kavga eden iki genç kız birbirlerine acımasızca vurmaya başladı.

GÜLEREK İZLEDİLER

Bu arada, genç kızların arkadaşları da bu anları gülerek film izler gibi izledi. Bu anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Adana, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Liseli kızlar yumruk yumruğa kavga etti! Arkadaşları gülerek izledi - Son Dakika

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