Son Dakika Haberleri: Arkas Spor, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor
Son Dakika Spor Arkas Spor, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor - Son Dakika Spor

Arkas Spor, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor

6 saat önce

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendiklerini, 7. haftada Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edeceklerini ifade etti.

Arkas Spor, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor, System.String[]

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendiklerini, 7. haftada Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edeceklerini ifade etti.


Bu karşılaşmaya yüksek moralle çıkacaklarını belirten Özden, "Takımımızın performansı her hafta artırıyor. Bursa Büyükşehir Belediye karşısında da iyi oyunumuzu güzel bir galibiyetle süslemek ve kayıpsız devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor arasında İzmir'de Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:26 
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