Son Dakika Haberleri: Arkasspor'da Program Yoğun

Arkasspor'da Program Yoğun

16 dakika önce

EFELER Ligi'nde dün deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup ederek 4. sıradaki yerini koruyan Arkasspor, 10 günde oynayacağı 4 maçın ilkini kazanarak moral buldu.

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EFELER Ligi'nde dün deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup ederek 4. sıradaki yerini koruyan Arkasspor, 10 günde oynayacağı 4 maçın ilkini kazanarak moral buldu. Mavi-beyazlılar, 15 Ocak Salı günü CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki 3. maçında İtalya ekibi Sir Colussi Sicoma Perugia'yı konuk edecek. İzmir temsilcisi ligde evinde üst üste 19 Ocak Cumartesi günü Arhavi Belediyespor'la, 22 Ocak Salı günü ise İkbal Afyon Belediye Yüntaş'la karşılaşacak. Arkasspor, yoğun maç programında Avrupa'da ilk zaferini elde etmeyi, ligde ise seri galibiyetler yakalamayı hedefliyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:46 Kaynak: DHA

İzmir, Tokat, Spor
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