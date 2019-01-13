Arkasspor'da Program Yoğun
16 dakika önce
EFELER Ligi'nde dün deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup ederek 4. sıradaki yerini koruyan Arkasspor, 10 günde oynayacağı 4 maçın ilkini kazanarak moral buldu.
EFELER Ligi'nde dün deplasmanda Tokat
Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup ederek 4. sıradaki yerini koruyan Arkasspor, 10 günde oynayacağı 4 maçın ilkini kazanarak moral buldu. Mavi-beyazlılar, 15 Ocak Salı günü CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki 3. maçında İtalya
ekibi Sir Colussi Sicoma Perugia
'yı konuk edecek. İzmir
temsilcisi ligde evinde üst üste 19 Ocak Cumartesi günü Arhavi
Belediyespor'la, 22 Ocak Salı günü ise İkbal Afyon
Belediye Yüntaş'la karşılaşacak. Arkasspor, yoğun maç programında Avrupa
'da ilk zaferini elde etmeyi, ligde ise seri galibiyetler yakalamayı hedefliyor. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:46 Kaynak: DHA
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