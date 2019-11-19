Arkasspor kendine geldi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (D) ve Galatasaray HDI Sigorta'ya yenilerek yara alan Arkasspor, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yenerek moral buldu. Mavi-beyazlılar bu galibiyetle bir basamak tırmanarak 5'inci sıraya yükseldi. İzmir temsilcisi 7'nci hafta mücadelesinde perşembe günü evinde kendisi gibi 3 galibiyeti bulunan 6'ncı sıradaki Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yenerek 2'de 2 yapmaya çalışacak.