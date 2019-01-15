Arkasspor - Sir Colussi Sicoma Perugia: 1-3

SALON: İzmir
Atatürk
HAKEMLER: Goran Grandinski (Sırbistan
) (xxx), Tibor Halasz (Macaristan
) (xxx)
ARKASSPOR: Taht (xxx), Mustafa (xx), Adis (xxx), Yiğit (xx), Matic (x), Radke (xx), Burak (x), Bravo (x), Hasan (x)
SIR COLUSSI SICOMA PERUGIA: Hoag (xxx), Podrascanin (xxx), Atanasijevic (xxx), Leon
(xxx), Ricci (xxx), de Cecco (xxx), Colaci (xxx), Seif (xx), Della Lunga (xx)
SETLER: 10-25, 19-25, 25-22, 23-25
SÜRE: 100 dakika (19, 24, 26, 31)
2019 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Türkiye
'yi temsil eden Arkasspor 3'üncü hafta mücadelesinde evinde İtalya
'dan Sir Colussi Sicoma Perugia
'ya 3-1 mağlup olarak gruptan çıkma şansını büyük ölçüde kaybetti. Avrupa
kupalarında 100'üncü maçına çıkan İzmir ekibi, grupta 3'üncü mağlubiyetini alarak sıfır puanla son sırada kalırken, 3'te 3 yapan İtalya temsilcisi 9 puanla liderlik koltuğunu korudu.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk setini İtalya ekibi rahat bir oyunla 25-10 kazanarak 1-0 öne geçti. Çekişmeli geçen ikinci setin son bölümünde Arkasspor üst üste yaptığı hatalar nedeniyle seti 25-19 kaybederek 2-0 geriye düştü. Arkasspor geriden geldiği üçüncü sette Robert Taht'ın son bölümdeki muhteşem oyunuyla seti 25-22 üstün bitirdi ve skoru 2-1'e getirdi. İki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan dördüncü setin sonunda az hata yapan Perugia seti 25-23, maçı ise 3-1 kazandı.
- İzmir