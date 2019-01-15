Son Dakika Haberleri: Arkasspor - Sir Colussi Sicoma Perugia: 1-3

Arkasspor - Sir Colussi Sicoma Perugia: 1-3

1 saat önce

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Goran Grandinski (Sırbistan) (xxx), Tibor Halasz (Macaristan) (xxx)ARKASSPOR: Taht (xxx), Mustafa (xx), Adis (xxx), Yiğit (xx), Matic (x), Radke (xx), Burak (x), Bravo (x), Hasan (x)SIR COLUSSI SICOMA PERUGIA: Hoag (xxx), Podrascanin (xxx), Atanasijevic (xxx),...

Arkasspor - Sir Colussi Sicoma Perugia: 1-3, System.String[]


SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Goran Grandinski (Sırbistan) (xxx), Tibor Halasz (Macaristan) (xxx)

ARKASSPOR: Taht (xxx), Mustafa (xx), Adis (xxx), Yiğit (xx), Matic (x), Radke (xx), Burak (x), Bravo (x), Hasan (x)

SIR COLUSSI SICOMA PERUGIA: Hoag (xxx), Podrascanin (xxx), Atanasijevic (xxx), Leon (xxx), Ricci (xxx), de Cecco (xxx), Colaci (xxx), Seif (xx), Della Lunga (xx)

SETLER: 10-25, 19-25, 25-22, 23-25

SÜRE: 100 dakika (19, 24, 26, 31)

2019 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Arkasspor 3'üncü hafta mücadelesinde evinde İtalya'dan Sir Colussi Sicoma Perugia'ya 3-1 mağlup olarak gruptan çıkma şansını büyük ölçüde kaybetti. Avrupa kupalarında 100'üncü maçına çıkan İzmir ekibi, grupta 3'üncü mağlubiyetini alarak sıfır puanla son sırada kalırken, 3'te 3 yapan İtalya temsilcisi 9 puanla liderlik koltuğunu korudu.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk setini İtalya ekibi rahat bir oyunla 25-10 kazanarak 1-0 öne geçti. Çekişmeli geçen ikinci setin son bölümünde Arkasspor üst üste yaptığı hatalar nedeniyle seti 25-19 kaybederek 2-0 geriye düştü. Arkasspor geriden geldiği üçüncü sette Robert Taht'ın son bölümdeki muhteşem oyunuyla seti 25-22 üstün bitirdi ve skoru 2-1'e getirdi. İki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan dördüncü setin sonunda az hata yapan Perugia seti 25-23, maçı ise 3-1 kazandı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:15 Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Perugia, İzmir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de Aşırı Yağışlardan Sonra Ürküten Obruklar Ortaya Çıktı Otomobilin Önüne Düşen Yaşlı Adamın, Ölümden Döndüğü Anlar Kameraya Yansıdı

Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti Fulham'a Transfer Olan Babel, Beşiktaş'a Veda Mesajı Yayımladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 22:59:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkasspor - Sir Colussi Sicoma Perugia: 1-3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]