Son Dakika Haberleri: Arkasspor'un Hedefi 5'te 5 Yapmak

Arkasspor'un Hedefi 5'te 5 Yapmak

2 saat önce

EFELER Ligi'nde zirve takipçisi Arkasspor, 16. hafta mücadelesinde yarın evinde 8. sıradaki Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Arkasspor'un Hedefi 5'te 5 Yapmak, System.String[]


EFELER Ligi'nde zirve takipçisi Arkasspor, 16. hafta mücadelesinde yarın evinde 8. sıradaki Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda hafta içinde Rusya ekibi Dinamo Moskova'ya 3-0 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybeden Arkasspor, ligde Fenerbahçe'yi yenerek 5'te 5 yapmak istiyor. Mavi-beyazlılar sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etmişti. Ligde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Jeopark Kula Belediyespor ise 15.00'te lider Halkbank'a konuk olacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:36 Kaynak: DHA

Spor
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