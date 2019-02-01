Arkasspor'un Hedefi 5'te 5 Yapmak
2 saat önce
EFELER Ligi'nde zirve takipçisi Arkasspor, 16. hafta mücadelesinde yarın evinde 8. sıradaki Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
EFELER Ligi'nde zirve takipçisi Arkasspor, 16. hafta mücadelesinde yarın evinde 8. sıradaki Fenerbahçe
ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk
Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda hafta içinde Rusya
ekibi Dinamo Moskova
'ya 3-0 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybeden Arkasspor, ligde Fenerbahçe'yi yenerek 5'te 5 yapmak istiyor. Mavi-beyazlılar sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etmişti. Ligde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Jeopark Kula
Belediyespor ise 15.00'te lider Halkbank'a konuk olacak. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:36 Kaynak: DHA
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