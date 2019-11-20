Arkasspor'un rakibi Bursa
6 saat önce
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yenerek moral bulan Arkasspor, yarın 7'nci hafta mücadelesinde evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:12 Kaynak: DHA
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yenerek moral bulan Arkasspor, yarın 7'nci hafta mücadelesinde evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Atatürk Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19: 00'da başlayacak. Bursa ekibi önünde moralli olarak sahaya çıkacaklarını söyleyen Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Takımımızın performansı her hafta artırıyor. İyi oyunumuzu güzel bir galibiyetle süslemek ve yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi.
Camiye dadanan hırsızlar, dua ettikten sonra yardım kutusundaki paraları çaldı Türkiye Kupası 5. eleme turu programı belli oldu UEFA, EURO 2020 grup kurasının torbalarını açıkladı Galatasaray, Altay'ın genç golcüsü Kazımcan Karataş için resmi teklif yaptı