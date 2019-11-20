Arkasspor'un rakibi Bursa

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yenerek moral bulan Arkasspor, yarın 7'nci hafta mücadelesinde evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Atatürk Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19: 00'da başlayacak. Bursa ekibi önünde moralli olarak sahaya çıkacaklarını söyleyen Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Takımımızın performansı her hafta artırıyor. İyi oyunumuzu güzel bir galibiyetle süslemek ve yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi.