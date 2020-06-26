Arnavutköy'de eşini öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Arnavutköy'de eşini öldüren şüpheli yakalandı

Arnavutköy'de eşi Hatice Çelik'i öldüren şüpheli Veysi Çelik (55) gözaltına alındı.

Arnavutköy'de eşi Hatice Çelik'i öldüren şüpheli Veysi Çelik (55) gözaltına alındı.

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Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran'da Nenehatun Mahallesi'nde sokakta tartıştığı eşi, 5 çocuk annesi Hatice Çelik'i pompalı tüfekle öldüren Veysi Çelik'i, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde saklandığı metruk binada yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli Veysi Çelik, emniyetteki ifadesinde 18 günden beri gündüzleri ormanda, akşamları yakalandığı metruk binada saklandığını anlattı.

Şüpheli Çelik, ifadesinde şunları söyledi:

"Eşimin baldızımla görüşmesini istemiyordum. Baldızımın bizim onaylamadığımız bir ilişkisi olduğunu öğrenmiştim. Son zamanlarda eşimle aramızda tartışmalar yaşıyorduk. Olaydan 1 gün önce de eşimin kardeşine gittiğini ve gece orada kalacağını öğrendim. Sabah eve geldiğinde ise otobüs bileti aldığını ve küçük olan iki çocuğumla birlikte memlekete gideceğini söyledi. Bu sebeple evde tartışma çıktı. Eşim gitmeye çalışınca ben de arkasından giderek eşimi silahla vurdum."

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Hatice Çarpar, Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:49 Kaynak: AA

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