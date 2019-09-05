Arnavutköy'de kahvehanede silahlı saldırı 2 yaralı

ARNAVUTKÖY'de iki kişi kahvehanede tartıştığı Tayfun Tepe'ye kurşun yağdırdı. Bacağından ve kolundan yaralanan Tayfun Tepe ve kavgayı ayırmaya çalışırken seken kurşunla hafif yaralanan Ufuk Yıldız Arnavutköy Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alınırken saldırganlar olay yerinden kaçtı.Arnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Amcası Tarık Tepe 'ye ait kahvehanede arkadaşları ile oturan Tayfun Tepe'nin yanına A.A. ve K.A geldi. Kahvehane içerisinde Tayfun Tepe ile bir süre tartışan A.A. daha sonra Tepe'ye belindeki silahı çıkararak ateş açtı.Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden Tayfun Tepe'ye kahvehanede bulunanlar yardım etti. Kavgayı ayırmaya çalışan Ufuk Yıldız da yerden seken kurşun ile hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralı Tepe ve Yıldız, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





YARALININ KAÇIŞ ANI KAMERADA

Silahlı saldırı sonrası yaralanan Tayfun Tepe'nin kahvehanenin yanındaki restauranta girerek polis ve sağlık ekiplerini aradığı anlara ait görüntüler de iş yeri kameralarına yansıdı





2 İKİŞİ TUTUKLANDI

Saldırıyı gerçekleştiren A.A. ve arkadaşı K.A. olay yerinden kaçarken her iki yaralı da Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası polisin çalışması sonucu yakalanan A.A. ve K.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. A.A.'nın kavgada boğuşma esnasında seken mermilerden birinin vücuduna isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandığı da öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.





"KARDEŞİMİN BORCUNU BİZDEN ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Silahı saldırı sonucu yaralanan Tayfun Tepe'nin babası Mehmet Tepe, "Kahveye geliyorlar ve oğlum Tayfun'u arabaya bindirmek istiyorlar zorla. Oğlum gitmeyince, senin arabanla gidelim o zaman diyorlar. Oğlum da kendileri ile herhangi bir işlerinin olmadığını söyleyerek gitmek istemediğini söylüyor. Oğlum kahvehaneden çıkmayınca içeride bir masaya oturtuyorlar sonra da kurşunluyorlar. Kardeşim Yaşar Tepe'nin bu şahıslara borcu varmış. Ancak bizlerle bir alakası yok. Çünkü biz kardeşim Yaşar ile 10 yıldır ayrıyız. Hiçbir ilişkimiz yok ve görüşmüyoruz bile. Dolayısıyla kardeşimin borcunu bizden istiyorlar. Yaşar'ı arayıp bulmuyorlar, bize geliyorlar. Zaten bu olayla ilgili daha önce de benim ofisim kurşunlandı, tehditler alıyorum. Şu an oğlumun vücudunda 4 kurşun var. Oğlumu kurşunlayan adamları gerçekten tanımayız. Hiçbir ticari bağımız yada alacak-verecek hukukumuz yok" dedi.

Olayın yaşandığı kahvehanenin sahibi Tarık Tepe, "Akşam saatlerinde kahvede otururken A.A isimli kişi geldi ve Tayfun'u dışarıya arabasına çağırdı. Tayfun da gitmedi. Kahvehanede konuşalım dediler. O arada ben kahvehanenin üzerinde bulunan evime gittim. Silah seslerini duydum ve polisi aradım. Bu kişiler bizden başkasının borcunu ödememizi istiyorlar. Mağduruz. Kardeşimiz olan Yaşar Tepe bu kişilere borçluymuş. Kendisinin nerede olduğunu bildikleri halde ona gitmeyip bize geliyorlar. Madem sizin kardeşiniz o halde onun borcunu siz ödeyeceksiniz diyorlar. İki kişi geldi. İkisi de silahlarını çekerek ateş ettiler. Kahvede onlarca insan var iken ateş ediyorlar. Ufuk Yıldız isimli bir arkadaşımız da yaşanan kavgayı ayırmaya çalışırken o da bacağında yaralandı" dedi.