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Arnavutköy'de lodosta hasar gören minarenin yıkımına başlandı - Son Dakika

Arnavutköy'de lodosta hasar gören minarenin yıkımına başlandı

21.12.2021 15:29

Arnavutköy'de lodosta hasar gören minarenin yıkımına başlandı Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi Arnavutköy'de bulunan Hacımaşlı Merkez Camii'nin lodosta hasar gören minaresi Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı.

Arnavutköy'de lodosta hasar gören minarenin yıkımına başlandı

Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan Hacımaşlı Merkez Camii'nin lodosta hasar gören minaresi Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. Öte yandan minarede yapılan çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan Hacımaşlı Merkez Camii'nin 26 yıl önce el işçiliği ile yapılmış olan minaresi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan lodosta hasar görmüştü. Hasar gören minarenin yıkım işlemleri Arnavutköy Belediyesi tarafından kontrollü şekilde yapılmaya başlandı. Öte yandan minarede yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Mahalle muhtarından açıklama

Yıkım çalışmalarıyla ilgili konuşan Hacımaşlı Mahallesi Muhtarı Hayri Pekçetin, "Bu minare yapılalı yıllar oldu son süreçlerde çatlaklar ve patlaklar oluştuğunu gördük. İçeride basamaklar da hasar görmeye başlamıştı ve insanlar basıp düşüyorlardı. Yetkililere bildirdik gelip baktılar. Ömrünün dolduğu kanaatine vardılar ve şuanda yıkıma geldiler. Cami cemaati de endişelenmeye başlamıştı. Bu fırtınada çatılar uçtu biz yıkılmadığına dua ettik" dedi.

Mahallede yaşayan Bahattin Çeliker, "Bu cami 35-40 sene öncesinde toplama el işçiliği kullanılarak yapıldı. Son zamanlarda iyice içeriden patlamış lodos fırtına da iyice hasar görmüştü. Tehlikeli olmaya başlamıştı. Bu yıkıldığı zaman benim evim hemen yanda hasar verecekti. Şu anda yıkılıyor yenisi de yapılır inşallah."

Arnavutköy'de lodosta hasar gören minarenin yıkımına başlandı
Arnavutköy'de lodosta hasar gören minarenin yıkımına başlandı
Arnavutköy'de lodosta hasar gören minarenin yıkımına başlandı
Arnavutköy'de lodosta hasar gören minarenin yıkımına başlandı
Arnavutköy'de lodosta hasar gören minarenin yıkımına başlandı

Arnavutköy Belediyesi, İstanbul, Drone, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de lodosta hasar gören minarenin yıkımına başlandı - Son Dakika


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