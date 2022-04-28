Arnavutköy'de pazarlara dadanan yankesici çetesi kamerada - Son Dakika
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Arnavutköy'de pazarlara dadanan yankesici çetesi kamerada

28.04.2022 19:27

Arnavutköy'de pazarlara dadanan yankesici çetesi kamerada Yankesici çetesini kıyafetleri ele verdi, her hafta aynı saatte aynı pazarlara giren çete teknik takip sonucu yakalandı Polis dedektif gibi iz sürdü, pazarları mesken tutan yankesici çetesi yakalandı, "Sanki adam öldürdük"...

Arnavutköy'de pazarlara dadanan yankesici çetesi kamerada

Yankesici çetesini kıyafetleri ele verdi, her hafta aynı saatte aynı pazarlara giren çete teknik takip sonucu yakalandı

Polis dedektif gibi iz sürdü, pazarları mesken tutan yankesici çetesi yakalandı, "Sanki adam öldürdük"

İSTANBUL - İstanbul'da haftanın her günü farklı bir ilçede bulunan semt pazarlarına giden 3 kişilik yankesicilik çetesi pazarda alışveriş yapan özellikle kadınların para, telefon ve çantalarını çaldı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yapmış oldukları çalışma sonucunda her hafta Salı günleri Arnavutköy'de bir semt pazarına geldikleri tespit edilen çete üyeleri onlarca kamera ile teknik takibe alındı. Bu hafta pazara gelen çete hırsızlık yapmaya başladığı anda polis ekipleri suçüstü yakaladı. Yakalanan çete üyesinin savunması pes dedirtti "sanki adam öldürdük".

İstanbul'da pazarlara dadanan 3 kişilik çete haftanın her günü farklı bir ilçenin semt pazarına giderek özellikle alışveriş yapan kadınların çanta, telefon ve paralarını çalıyordu. Arnavutköy'de pazarlardan gelen şikayetleri değerlendiren polis ekipleri şahısların Salı ve Perşembe günleri Arnavutköy'de bulunan 2 pazara geldiklerini tespit etti. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Asayiş Büro Ekiplerinin ortak operasyonu ile şahısların ilçeye girişlerinden itibaren yüzlerce kamera izlenerek her adımları tespit edildi.

"Polis pazarda pusu kurdu"

Şahısların tespitini yapan ekipler incelemelerinin ardından Salı günü Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde kurulan semt pazarına pusu kurdu. Yine aynı saatte ilçeye giriş yapan ve pazarda yankesicilik yapmaya başlayan şahıslar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"Sanki adam öldürdük"

Ekipler tarafından yakalanan M.K.,G.G., S.T., ilçe emniyet müdürlüğünden çıkarıldığı esnada "Sanki adam öldürdük, ne var bunda" diye kendilerini savundu. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli akşam saatlerinde ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

"Kalabalık anlarda, alışveriş yapan kadınları tercih ediyorlar"

Arnavutköy'de pazarcılık yapan Selahattin Dinç, "Pazarlarda bu tarz konular yaşanıyor genellikle kadınların telefonları falan çalınıyor. Özellikle kalabalıktan faydalanıyorlar burada kadınlar hep feryat ediyor şahit oluyoruz. Bir gün içerisinde 9 kişi benim yanıma gelmişti telefonum çalındı diye. Bu çeteyi biliyoruz yakalandıklarını duyunca vallahi sevindik. Hep kadınların eşyalarını çalmaya çalışıyorlar benim yanıma bir sürü vatandaş geliyor ağlayarak. İnsanlar rahat alışveriş yapamıyordu artık" Dedi.

Arnavutköy'de pazarlara dadanan yankesici çetesi kamerada
Arnavutköy'de pazarlara dadanan yankesici çetesi kamerada
Arnavutköy'de pazarlara dadanan yankesici çetesi kamerada
Arnavutköy'de pazarlara dadanan yankesici çetesi kamerada

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Arnavutköy, alışveriş, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de pazarlara dadanan yankesici çetesi kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de pazarlara dadanan yankesici çetesi kamerada - Son Dakika
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