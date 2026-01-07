Arnavutköy'de Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arnavutköy'de Silahlı Saldırı

Arnavutköy\'de Silahlı Saldırı
07.01.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cami avlusunda yürüyen R.T. kimliği belirsiz kişi tarafından vuruldu, sağlık durumu kritik.

ARNAVUTKÖY'de cami avlusunda yürüyen R.T.(60), kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen R.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Camisi'nin avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, cami avlusunda yürüyen R.T.'ye yaklaşan kimliği belirsiz kişi belinden çıkardığı silahla R.T.'ye ateş etti. Şüphelii saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirlenen R.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri cami avlusu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi.

SALDIRI KAMERADA

Saldırı anı caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, cami avlusunda yürüyen R.T.'ye arkadan gelen kimliği belirsiz şüphelinin silahla ateş ettiği anlar yer aldı. Öte yandan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Cami, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul’da yakaladı Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul'da yakaladı
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı
Trump duyurdu Venezuela ülkedeki petrolü ABD’ye devretti Trump duyurdu! Venezuela ülkedeki petrolü ABD'ye devretti
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın
Erdoğan imzaladı 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti Erdoğan imzaladı! 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti
Maduro ve eşi neden yaralandı Trump yönetiminden ilk açıklama Maduro ve eşi neden yaralandı? Trump yönetiminden ilk açıklama
ABD gözünü kararttı Grönland için operasyon an meselesi ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi
İç savaş kapıda İran’daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
21:21
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı Sahibi bakın kim
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim
20:03
AK Parti’ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:20:20. #7.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.