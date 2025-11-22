Arnavutköy'de Taşlı Sopalı Kavga - Son Dakika
Arnavutköy'de Taşlı Sopalı Kavga

Haberin Videosunu İzleyin
Arnavutköy\'de Taşlı Sopalı Kavga
22.11.2025 23:48
İstanbul Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga çıktı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TAŞLI SOPALI KAVGA

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullandığı kavga Atatürk Mahallesi'ne sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler taraflara müdahale ederken, olayda bazı evlerin camına taş isabet ettiği görüldü.

Taşlı sopalı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

