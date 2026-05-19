Arnavutköy’de gece vakti çevre yoluna atlayan kadın trafiği birbirine kattı

Arnavutköy’de, çevre yoluna çıkan bir kadın, hem trafiği hem de polis ekiplerini tehlikeye attı. Dakikalarca otoyoldan ayrılmayan kadın nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda henüz bilinmeyen nedenle otoyola çıkan kadın, bir süre yol üzerinden ayrılmadı. Gece saatlerinde yaşanan olay nedeniyle çevre yolunda tehlikeli anlar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri hem otoyolda ilerleyen sürücüleri uyarırken, kadını da bulunduğu yerden uzaklaştırmak için uzun süre ikna çabasında bulundu.

O anları vatandaş görüntüledi

Öte yandan yaşananlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir polis memurunun telefon ışığıyla sürücüleri uyardığı, diğer polis memurunun ise kadını sakinleştirerek otoyoldan çıkarmaya çalıştığı anbean kayda alındı. Ayrıca, kadının daha sonra ekiplerin çalışması sonucu güvenli alana alındığı da öğrenildi.