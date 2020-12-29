Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj istifa etti - Son Dakika

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj istifa etti

29.12.2020 17:07
Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj istifa etti, System.String[]

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, istifasını Başbakan Edi Rama'ya sunduğunu açıkladı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, istifasını Başbakan Edi Rama'ya sunduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Cakaj, Arnavutluk diplomasisinin başındaki hizmetinin sona erdiğini belirtti.

Cakaj, açıklamasında, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanlığının çok başarılı şekilde tamamlanmasının ardından, Avrupa Birliği (AB) ile katılım müzakerelerinin başlaması, 2022-2023 Güvenlik Konseyinde temsil edilmek için yapılan olağanüstü çalışma, Batı Balkanlar'da Arnavutluk varlığını artırmak için benzeri görülmemiş bir dizi önlemin uygulanması ve Arnavutluk'un benim hiçbir şekilde katılmayı amaçlamadığım seçim kampanyasının eşiğinde olduğu göz önüne alındığında, Arnavutluk diplomasisinin başındaki hizmetimin bittiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Cakaj, Arnavutluk'un bölgedeki Arnavutlarla iş birliğini derinleştirmeye ve ilişkileri güçlendirmeye bedeli ne olursa olsun devam etmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Edi Rama, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine Savunma Bakanı Olta Xhaçka'yı, Savunma Bakanlığı görevine ise Niko Peleshi'yi önerdi.

Cakaj'ın, ülkesinin AGİT dönem başkanlığında yoğun çalışmalarının yanı sıra bakan vekili olarak da adanmışlığı ve profesyonelliği ile Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevini Olta Xhaçka'ya vermesinin zamanının geldiğini belirten Rama, şu ifadeleri kullandı:

"Gent'e sadece şimdiye kadarki görevi yerine getirmedeki saygınlığı için değil, aynı zamanda ortak çabayı sürdürmeye ve kabineye dönmeye tam hazırlığı için teşekkür etmek istiyorum."

Aslen Kosovalı olan Cakaj, 23 Ocak 2019'da Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili görevine getirilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj istifa etti - Son Dakika


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