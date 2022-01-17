Arnavutluk Başbakanı Rama, Tiran'da TİKA'nın restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilen Ethem Bey Camisinin açılışına katıldı.

Başbakan Rama, restorasyonu TİKA tarafından tamamlanan Ethem Bey Camisi'nin açılışına katıldı.

Arnavutluk ile Arnavutların büyük dostu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile açılış töreninde bulunmanın büyük bir mutluluk ve özel bir onur olduğunu vurgulayan Rama, "Kültürel mirasımızın bu yönünü yeniden canlandırma arayışımızda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vazgeçilmez bir ortak olarak bulduk." dedi.

Rama, "Onun (Erdoğan'ın) özel ilgisi ve Türk ile Arnavut tarihçi, mühendis ve restoratörlerinin iş birliği sayesinde, bugün İslam dinine ait kültürel mirasımızın en değerli mücevherlerinden birilerine sahibiz. Bunlar, tarihimizin en anlamlı sembollerinden biri olan ve kardeş Türk halkı ile eski geleneksel bağlarımızın yansıtıldığı Ethem Bey Camisi gibi ihtişamlı bir şekilde yeniden doğmuştur." ifadelerini kullandı.

TİKA tarafından restore edilen Berat ve Ergiri'deki camilerin de bu özen sayesinde ihtişamına kavuştuklarını kaydeden Rama, sadece Müslümanlara hizmet etmediğini aynı zamanda Arnavutluk'u ziyaret eden herkes için referans noktaları olduklarını belirtti.

Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği, TİKA iş birliği ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanının değerli çalışmaları ve yardımları aracılığıyla Berat, Ergiri ve İşkodra'nın yeniden doğması için çalışmalara devam edileceğini söyledi.