Arsenal'li David Luiz, antrenmanda tartıştığı Dani Ceballos'a yumruk attı - Son Dakika

Arsenal'li David Luiz, antrenmanda tartıştığı Dani Ceballos'a yumruk attı

19.11.2020 21:27
Arsenal'li David Luiz, antrenmanda tartıştığı Dani Ceballos'a yumruk attı, System.String[]

Arsenal antrenmanında tecrübeli savunma oyuncusu David Luiz, tartıştığı takım arkadaşı Dani Ceballos'u yumrukladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de David Luiz ile Dani Ceballos'un kavga ettiği ortaya çıktı.

The Athletic'in haberine göre, Arsenal'in geçtiğimiz cuma günü yaptığı antrenman maçında David Luiz, Dani Ceballos'a yumruk attı.

Burnunda kanama meydana gelen Ceballos yere düştü ve ayağa kalktıktan sonra David Luiz'in üzerine gitmeye çalıştı. Ancak takım arkadaşları gerilimin büyümesini engelledi.

ANTRENMANDAN KOVULDULAR

Mikel Arteta, bu gerginliğin ardından iki ismi üç gün antrenmandan uzaklaştırdı. David Luiz, Dani Ceballos antrenmana döndükten sonra takım arkadaşlarından özür diledi.

Arsenal'li David Luiz, antrenmanda tartıştığı Dani Ceballos'a yumruk attı

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Son Dakika Spor Arsenal'li David Luiz, antrenmanda tartıştığı Dani Ceballos'a yumruk attı - Son Dakika Spor


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