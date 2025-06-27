Arslan Kieran: "Web3 ile Dijital Kimlik ve Veri Mahremiyetinde Yeni Dönem Başlıyor" - Son Dakika
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Finans

Arslan Kieran: "Web3 ile Dijital Kimlik ve Veri Mahremiyetinde Yeni Dönem Başlıyor"

Arslan Kieran: "Web3 ile Dijital Kimlik ve Veri Mahremiyetinde Yeni Dönem Başlıyor"
27.06.2025 18:11
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İstanbul Blockchain Haftası'nda konuşan Animoca Brands bünyesinde Moca Network Türkiye Direktörü Arslan Kieran, Web3 dünyasında dijital kimliğin önem kazandığını belirtti. Kieran, Mocha Chain altyapısıyla sağlık, eğitim ve finans gibi alanlarda gizlilik odaklı çözümler sunduklarını vurguladı. Kullanıcıların verilerini tamamen kontrol edebileceği yeni bir dijital düzenin kurulduğunu ifade etti.

İstanbul Blockchain Haftası (IBW), kripto para ve Web3 teknolojilerinin giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemde, İstanbul'un kalbinde gerçekleşen stratejik bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Kıtaları ve kültürleri bir araya getiren bu etkinlik, hem yerel hem de küresel çapta yatırımcı ve teknoloji meraklılarını ağırlıyor.

Kuruculardan dev teknoloji şirketlerine, Web3 geliştiricilerinden regülasyon temsilcilerine kadar sektörün önde gelen isimlerini buluşturan IBW, Türkiye'nin Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarı konumunu güçlendiriyor. Hükümet desteğiyle gerçekleşen etkinlik, İstanbul'un dijital dönüşümde üst düzey bir merkez hâline gelmesini sağlıyor.

ARSLAN KIERAN: "DİJİTAL KİMLİK ALTYAPISI YENİ DÖNEMİ BAŞLATIYOR"

Etkinlikte Haberler.com'a konuşan Animoca Brands bünyesinde Moca Network Türkiye Direktörü Arslan Kieran, İstanbul'un Web3 ekosisteminde giderek büyüyen etkisine dikkat çekti. Özellikle uluslararası etkinliklere olan ilginin Türkiye'de Web3 ekosistemine olan katkısını artırdığını belirten Kieran, bu sürecin daha büyük organizasyonlarla gelişeceğini vurguladı.

Kieran, Mocha Chain adlı L1 altyapısını duyurduklarını belirterek bu teknolojinin sağlık, finans ve eğitim gibi farklı alanlarda dijital kimlik çözümleri sunduğunu söyledi. Bankacılık işlemlerinden e-devlet hizmetlerine kadar geniş bir kullanım alanı olan dijital kimlik altyapısı sayesinde, kişisel verilerin mahremiyeti korunarak işlemlerin daha güvenli ve şeffaf hâle geleceğini ifade etti.

"MAHREMİYET ODAKLI YENİ DİJİTAL DÜZENİN ÖNCÜSÜ OLMAK İSTİYORUZ"

Arslan Kieran, dijital kimlik sistemlerinin sadece işlem kolaylığı değil, aynı zamanda kullanıcı mahremiyetini koruyan bir yapı sunduğuna dikkat çekti. İnsanların artık sadakat programlarında ya da çevrim içi hizmetlerde verilerinin gizliliğini daha fazla önemsediğini belirten Kieran, geleceğin dijital ekosisteminde bireylerin kendi verilerini yüzde yüz kontrol edebilecekleri bir modele geçileceğini söyledi.

Bu yaklaşımın aynı zamanda reklamcılık gibi sektörlerde de devrim yaratacağını belirten Kieran, kişisel verilerin yalnızca rıza dahilinde paylaşılacağı ve gelir modeline dönüştürülebileceği bir dönemin kapısının aralandığını belirtti. "Eskiden fotoğraf çekilmekten çekinirdik, şimdi verilerimiz konusunda aynı hassasiyeti gösteriyoruz" diyen Kieran, bu yeni modelin Web3'ün temelini oluşturduğunu vurguladı.

İstanbul, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans Arslan Kieran: 'Web3 ile Dijital Kimlik ve Veri Mahremiyetinde Yeni Dönem Başlıyor' - Son Dakika

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