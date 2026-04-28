Arsuz’da geleneksel çocuk oyunları heyecanı başladı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Oyun Sandığı Projesi kapsamında düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası başladı. 28–29 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyon, geniş katılım ve coşkulu bir atmosferle start aldı.

PROTOKOLÜN KATILIMIYLA AÇILIŞ YAPILDI

Turnuvanın açılış programına ilçe protokolü yoğun ilgi gösterdi. Ahmet Yanmaz, Fatih Eroğlu ve Süleyman Devrim’in yanı sıra şube müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler programa katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri öğrencilerle bir araya gelerek organizasyonun önemine dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERİN NEŞESİ RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Açılış programının ardından başlayan oyun karşılaşmaları, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Geleneksel çocuk oyunlarının sergilendiği etkinlikte öğrencilerin enerjisi ve neşesi dikkat çekerken, sahaya yansıyan renkli görüntüler organizasyona damga vurdu. Katılımcılara başarı dilekleri iletilirken, turnuvanın çocukların sosyal gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Haber: Hüseyin Zorkun