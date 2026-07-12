Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Gülcihan Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta yaralanan 2 kişiyi kısa sürede bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza bölgesinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken, trafik kontrollü şekilde sağlandı.
Ekiplerin çalışmasının ardından bölgede trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Hüseyin Zorkun
Son Dakika › Hatay › Arsuz'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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