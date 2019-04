Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "Biz 206 üniversitesi 7,5 milyon üniversite öğrencisi olan bir ülke olarak, artık yetenek üretimi yapmak zorundayız. Kurumlarımız, reel sektör, kamu bunu yapmak zorunda. Yani öğrenciyken sizi staja almak zorundalar. Son sınıfta iş aranmıyor." dedi.Atay, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) ev sahipliğinde Mavera Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen " İpekyolu Kariyer Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, kariyer fuarlarının 7'ncisini düzenlediklerini belirtti.Sloganlarının "Yetenek her yerde" olduğunu hatırlatan Atay, "Sadece büyük birkaç kentteki üniversitelerin mezunları en yetenekli anlamına gelmiyor. İki soru eksik yaptı diye başka üniversiteye giden insanın daha az yetenekli olduğunu kim söyleyebilir. 2-3 soru insanın kaderi olabilir mi? Hayat her gün yeni bir fırsat getirir, aynen yeni bir tehdit getirdiği gibi. Buradaki arkadaşım da yetenek, Kars 'taki arkadaşım da İstanbul 'daki arkadaşım da. Bize düşen devlet olarak herkese eşit mesafede olmak, herkese şeffaf davranabilmek ve herkese fırsat eşitliği sağlayabilmek." diye konuştu.Atay, fuarda 70 kamu kurumunun temsil edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:"Stantlardaki uzmanlarla oturup konuşacaksınız. Kendi kariyerinizle ilgili sorularınıza cevap arayacaksınız. Hiçbir şey net değil hayatta. Sadece sizin kafanızda bazı şeyler flu değil. Hayatın her döneminde böyle şeyler oluyor. Kiminiz son sınıfta, kiminiz birinci sınıfta ama kariyer öyle kolay belirlenebilen, kolay üstesinden gelinebilen bir konu değil. Hayattaki en önemli konulardan birisidir. Bir şey hayatımızda bu kadar çok önemli yer işgal ediyorsa, bununla ilgili karar almak hiç de öyle kolay olmaz. Çok kolay karar veriyorsanız bilin ki orada bir sorun var demektir. Belki de önemli fırsatları atlıyorsunuzdur. Onun için buradaki stantları gezmekte, onlarla görüşmekte ihmalkar olmayın. Belki sizin bilmediğiniz fırsatlara sahipler.""Son sınıfta iş aranmıyor"Organizasyonun son derece etkin olduğunu dile getiren Atay, iki gün sürecek fuarda 30 etkinlik gerçekleştirileceğini, öğrencilere etkinlikleri takip etmeleri önerisinde bulunduğunu söyledi.Atay, "yetenek üretimi" yapılması gerektiğini ifade ederek, "Biz 206 üniversitesi 7,5 milyon üniversite öğrencisi olan bir ülke olarak, artık yetenek üretimi yapmak zorundayız. Kurumlarımız, reel sektör, kamu bunu yapmak zorunda. Yani öğrenciyken sizi staja almak zorundalar. Son sınıfta iş aranmıyor. Dünyada gelişmiş ekonomilerde böyle bir uygulama yok. Son sınıfa geldiğinizde iş bitmiş olur. Erken yaşta buna başlamanız gerekiyor." dedi.Konuşmaların ardından, fuara katkı sağlayan bölgedeki üniversite rektörlerine ve firma sahiplerine plaket verildi.Törenin ardından Atay ile Gaziantep Valisi Davut Gül, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür , Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Halil Uysal ve beraberindekiler, stantları gezerek katılımcı firmaların yetkileriyle bir süre sohbet etti.