Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, Ankara'da yapılacak
21.01.2021 11:49
Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, 19-21 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak.
Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, 19-21 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ümitköy Spor Kompleksi'nde yapılması planlanan şampiyona için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önlemler alınacak.
Yarışmaya katılacak, yeni sezon lisansına sahip sporcular, federasyonun internet sitesine girerek 11 Şubat Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecek.
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