Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası (World Challenge Cup) elemeleri sona erdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, bugünkü yarışlarda Göksu Üçtaş Şanlı yerde, İbrahim Çolak halkada, Adem Asil ise halka, atlama masası ve barfiks aletlerinde finale kaldı.

Dün yapılan elemelerde ise Nazlı Savranbaşı asimetrik paralelde, Ferhat Arıcan paralel bar ve kulplu beygirde, Adem Asil ise yerde final hakkı kazanmıştı.

Böylece milli sporcular elemeler sonucunda toplam 9 final hakkı elde etmiş oldu.

Organizasyon, hafta sonu yapılacak alet finalleri ile tamamlanacak.