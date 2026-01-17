Artuklu'da Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN
