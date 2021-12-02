Artvin-Ardanuç-Ardahan kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Artvin-Ardanuç- Ardahan kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

ARTVİN - Artvin il karayolu ağında bulunan Ardanuç-Ardahan yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Geçitli köyü mevkiinde kara yoluna koyulan dubalar ve tabela ile yolun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Artvin'in Ardanuç ilçesi Ardahan yolu üzerinde bulunan Geçitli köyü bu yılda yoğun kar yağışına teslim oldu. Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede yaklaşık 5 ay yolun ulaşıma kapandığını belirten Geçitli Köyü sakinlerinden Cemal Öztürk, "Artvin-Ardanuç-Ardahan kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Bu güzergahı kullanan şoför arkadaşlara önemle duyurulur" dedi.

Öte yandan Karayolları ekipleri bölgeye giderek Ardanuç-Ardahan kara yolunun kar nedeniyle trafiğe kapalı olduğuna dair tabelalarını yerleştirdi.