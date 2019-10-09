Son Dakika Haberleri: Artvin'de ASKOM Toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Artvin'de ASKOM Toplantısı yapıldı

Artvin'de ASKOM Toplantısı yapıldı

1 saat önce

Artvin'de, 14. Bölgesel Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı, bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylasında yapıldı.

Artvin'de ASKOM Toplantısı yapıldı, System.String[]

Artvin'de, 14. Bölgesel Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı, bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylasında yapıldı.


Yayladaki İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Sosyal Tesislerinde, Artvin Sağlık Müdürü İrfan Akalın'ın ev sahipliğindeki toplantıya, Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, Giresun Sağlık Müdürü Ahmet Bal, Gümüşhane Sağlık Müdürü Engin Pehlivan ve Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, il sağlık yöneticileri, acil sağlık hizmetleri organizasyonu bakımından bölgesel niteliğe sahip hastanelerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, acil sağlık hizmetleri ile ilgili bölge illerine dair veriler incelenerek sağlık kurumları arasındaki bölgesel işbirliğini sağlamak amacıyla yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, toplantı sonrası bölge illerinin sağlık müdürleri ile bir araya gelerek acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonu çalışmalarını değerlendirdi.


Vali Doruk, Artvin için önem arz eden acil hastaların uzak illere daha hızlı naklini gerçekleştiren helikopter ambulans için pist yeri çalışmalarında desteklerini sunacağını belirtti.

Giresun, Trabzon, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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