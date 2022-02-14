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Artvin'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

Artvin'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü

14.02.2022 15:37
Artvin'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nde, Alim D. ile Tolunay A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tolunay A, Alim D'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Alim D, Ardanuç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tolunay A, Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

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Devlet Hastanesi, Hükümet, Ardanuç, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika


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