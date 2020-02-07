Artvin'de çığ şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de çığ şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Artvin'de çığ şehidi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ faciasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Özen Akçam'ın (26) memleketi Artvin'in Ardanuç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Artvin'de çığ şehidi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ faciasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Özen Akçam'ın (26) memleketi Artvin'in Ardanuç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin kız kardeşi Sıla Akçam ağabeyinin kamuflaj parkasını giyerek asker selamı verdi.

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Özen Akçam'ın (26) için Artvin'in Ardanuç İlçesinde tören düzenlendi. Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Yasın Başbay, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve binlerce vatandaş katıldı. Şehit cenazesinin cami meydanına getirilmesiyle şehit annesi Emine, babası Nazım ve kız kardeşleri Zeynep ve Sıla Akçam tabuta sarılıp, şehidin fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Asker montu giyen şehidin kız kardeşi Sıla Akçam, asker selamı vererek, "Sen benim gururumsun ağabeyim. Sen şehit olmak istiyordun, ben senle gurur duyuyorum. Ben sana söz verdim. Bir damla gözyaşı dökmeyeceğim. Canımın içisin başımı hep dik tutacağım" diyerek gözyaşı döktü.

Burada kılınan cenaze namazı sonrası şehit Akçam'ın naaşı askerlerin omzunda bir süre taşınarak cenaze aracın konuldu. Şehit Akçam, Bulanık köyünde toprağa verildi.

(Adem Güngör/İHA)

Bahçesaray, Artvin, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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