Karadeniz'de 653 köy yolu kardan kapandı (4) - Son Dakika

TRABZON'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Trabzon'da tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından sosyal medadan yapılan duyuruda, "Sevgili öğrenciler; ilimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.