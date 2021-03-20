Artvin'deki Sahara Milli Parkı eteklerinde snowboard keyfi - Son Dakika

Kayak ve macera tutkunlarının, Artvin'in "sakin şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde Sahara Milli Parkı eteklerindeki snowboard etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Şavşat'a Gel Platformu'nun, ilçenin tanıtımını yapmak için Sahara Milli Parkı'nda gerçekleştirdiği etkinliğe Artvin, Erzincan ve Ardahan'dan 30 doğa tutkunu ve macerasever katıldı.

Şavşat-Ardahan sınırındaki Sahara Milli Parkı'nda 2 bin 400 rakıma çıkan doğaseverler, ladin, sarıçam ve köknar ağaçlarıyla çevrili dik yamaçtan snowboardla kaydılar. Bazı katılımcılar da yakılan ateş etrafında zaman geçirerek, doğanın ve karın keyfini çıkardı.

Platform adına etkinliği düzenleyen Halil Altun, dört mevsim farklı etkinliklerle ilçenin tanıtımını yapmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Şavşat'ın, doğal güzelliğinin yanı sıra ekstrem doğa sporları için de son derece elverişli olduğunu belirten Altun, "Bugün de Ardahan'dan gelen Yalnızçam Kar Kurtları Kulübü ve Erzincan'dan gelen Ergan Board Kulübü üyeleri ile Artvin'den kayakseverlerin katılımıyla etkinlik düzenledik. Şavşat, bu tarz etkinlikler için çok uygun bir yer. Amacımız bunu tüm Türkiye'ye göstermek." dedi.

Kayak yapılan noktanın 2 bin 470-1600 rakım arasında olduğuna dikkati çeken Altun, doğal parkurun snowboard için çok elverişli olduğunun altını çizdi.

Etkinlik için Ardahan'dan gelen Mehmet Ünal ise kayak tutkunu olduğunu dile getirdi.

Mevcut pistlerde yaptıkları kayaktan belli bir süreden sonra yeteri kadar keyif alamadıklarını vurgulayan Ünal, "Biz de kendimizi dağlara vurmaya başladık. Ardahan'da Bülbülan Yaylası'nda kaydık. Bugün de burada kaydık. Çeşitli lokasyonlar deniyoruz. Dağlarda kayak yapmayı spor haline getirdik. Kaydığımız yerde çok fazla taş, kaya yok. Ağaçların sıklığı da kayak için çok müsait. Kar kalitesi de kayak için gayet iyi. Eğimin fazla olması adrenalini artırıyor." diye konuştu.

Etkinliğe Şavşat'tan katılan Oktay Durmuş da 20 yıldır kayak sporu ile uğraştığını aktardı.

Kayak hakemi de olduğunu dile getiren Durmuş, "Türkiye'deki tüm kayak merkezlerine gittim. Hiçbiri burası kadar heyecan verici değildi. Burası çok güzel kar alıyor. Ormanlık bir alan. Bu mevsimde Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle güzel bir kar olduğunu zannetmiyorum. Bugün Ardahan ve Erzincan'dan arkadaşlar geldi, eğleniyoruz. Herkesi buraya kayak yapmaya bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Erzincan'dan gelen Zafer Küçüksu ise 4 yıldır snowboard ile kaydığını anlatarak, bölgenin snowboard için çok elverişli olduğunu kaydetti.