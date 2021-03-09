Artvin'in kurtuluşu Yıldırım'da kutlandı - Son Dakika

Artvin'in kurtuluşu Yıldırım'da kutlandı

09.03.2021 15:21
Artvin'in kurtuluşu Yıldırım'da kutlandı, System.String[]

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü, Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından Yıldırım'da kutlandı.

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü, Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından Yıldırım'da kutlandı.

Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, eski bakanlarından Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile çok sayıda Artvinli katıldı. 7 Mart tarihinin Artvin için anlamlı bir gün olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, "Hürriyetin, bağımsızlığın ne olduğunu, bir işgalin ne anlama geldiğini en iyi Artvinli bilir. 43 yıl Rusya'nın işgalinde kalmak Artvin için zor oldu. O bakımdan 7 Mart 1921, Al Bayrak'ın Artvin'de dalgalanması ile bizim tüm Türkiye'de coşkuyla kutladığımız bayramımız. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu cennet vatanı bize vatan olarak bırakan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, mekanları cennet olsun" dedi.

Ülkenin ve milletin olduğu kadar şehirlerinde tarihinin önemli olduğunu belirten geçmiş dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Bin bir zahmetlerle ülke bize ülke kılınmış, vatan toprağı kılınmış ve bizlerde bu hazır vatanda yaşamımızı sürdürüyoruz. Meşakkatli günleri yaşadığımız söylenemez. Çok zor günler yaşanmış ve neticede bize vatan toprağı olarak teslim edilmiş. Ben de şöyle bir baktığımda Artvin'in düşman işgalinden kurtarılmasında, Melo Hudut Taburu, Çoruh Müfrezesi öne çıkıyor. Deli Halit Paşa ismiyle maruf komutan öne çıkıyor, Artvin halkı öne çıkıyor ve civar illerde vatan aşkıyla yanıp tutuşan, Artvin'i kurtarmak için seferber olan hem güvenlik güçlerimiz hem de vatandaşlarımız öne çıkıyor. Onları rahmetle anıyoruz. Vatan için, millet için ve bu bayrak için hayatlarını veren bütün şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Yıldırım ilçesinin Anadolu'nun güçlü motiflerini içerisinde barındıran bir kilim gibi olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, şunları söyledi:

"Bu en güçlü motiflerden bir tanesi de Artvin. Bizim misafirperverliğimiz başta olmak üzere birçok alanda dostluğumuz, güvenirliliğimiz, ev sahipliğimiz, kadirşinaslığımız, bunlar Anadolu'nun güçlü değerleri. Biz de Yıldırım'da Artvinli hemşehrilerimizin bütün bu özelliklerine şahitlik ediyoruz. Bu süreçte de birçok derneğimizle iş birliği yapıyoruz. Ben, Artvin'in Kurtuluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle bütün şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum." - BURSA

Artvin'in kurtuluşu Yıldırım'da kutlandı
Artvin'in kurtuluşu Yıldırım'da kutlandı
Artvin'in kurtuluşu Yıldırım'da kutlandı

Faruk Çelik, Yıldırım, Artvin, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artvin'in kurtuluşu Yıldırım'da kutlandı - Son Dakika


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