ARTVİN Sınır kapısında kaçak botoks malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Sınır kapısında kaçak botoks malzemeleri ele geçirildi

ARTVİN'in Sarp Sınıp Kapısı'nda TIR'ın çekici kabininde, yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen yüz dolgu malzemeleri ele geçirildi.

Artvin Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Y.S. idaresindeki 34 SU 0509 plakalı TIR'da durdurarak arama yaptı. Şüphe üzerine x-ray cihazına yönlendirilen TIR'ın çekici kabinindeki yatağın üzerinde gümrük kaçağı 66 kozmetik ürün ele geçirildi. Estetik cerrahisinde, yüz dolgu işleminde kullanılan ve piyasa değeri 36 bin TL olan malzemelere el konuldu. Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu. Şüpheli sürücü, hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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ARTVİN,(DHA)