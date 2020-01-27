Artvin Valisi Doruk'a

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Dünya Gümrük Günü" etkinlikleri kapsamında Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü çalışanlarını kabul etti.



Vali Doruk'un makamında gerçekleşen ziyarete, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Göllüce, Sarp Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık İstihbarat Müdürü Tahir Demir ile Özel Kalem Müdürü Vural Aksoy katıldı.



Vali Doruk, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren tüm gümrük çalışanlarının Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

Göllüce ise Dünya Gümrük Günü'nün her yıl ayrı bir temayla kutlandığını belirterek, bu yılın temasının "İnsanoğlu, refah ve gezegenimizin sürdürülebilirliğinde gümrükler" olduğunu söyledi.



Sarp Sınır Kapısı'nda da Dünya Gümrük Günü'nün çeşitli etkinliklerle kutlandığını aktaran Göllüce, "Yolcu salonundan geçen yolculara karanfil verilmiş, Türk ve Gürcü Gümrük çalışanları birbirlerinin Dünya Gümrük Gününü kutlamıştır." dedi.

Sarp Sınır Kapısı'nın işleyişi hakkında da bilgi veren Göllüce, kendilerini kabul eden ve gümrük teşkilatına destek veren Vali Doruk'a teşekkür etti.