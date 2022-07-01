Artvin Valisi Doruk: "Yolu trafiğe açmak için çalışmalarımızı başlattık" - Son Dakika
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Artvin Valisi Doruk: "Yolu trafiğe açmak için çalışmalarımızı başlattık"

01.07.2022 22:30

Artvin Valisi Doruk: "Yolu trafiğe açmak için çalışmalarımızı başlattık" Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Kemalpaşa ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı heyelanın ardından kapatılan karayolunu tek şeritten trafiğe açmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Artvin Valisi Doruk: "Yolu trafiğe açmak için çalışmalarımızı başlattık"

ARTVİN - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Kemalpaşa ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı heyelanın ardından kapatılan karayolunu tek şeritten trafiğe açmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bugün sabah saat 07.45 sıralarında Hopa-Kemalpaşa sahil yolunda yamaçtan kopan kaya parçaları, park halindeki tırların üzerine düştü. Olay yerinde incelemelerde bulunan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, " Sarp Sınır Kapısı'na giden ana yolumuza kaya kopması sonucu 2 tane tırımız büyük ölçüde zarar gördü. 2 tane de kısmi olarak zarar gören tırımız var. Azerbaycan uyruklu bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı. Karayolumuz çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bir taraftan da güvenlik önlemleri alıyoruz ilave göçmeler olabilir diye. Bir taraftan da yolu açma çalışmalarını başlattık. Karayolları ekiplerimiz, AFAD ekipleri, itfaiye ve sivil kurtarma ekiplerimiz de burada. Muhtemel bir duruma karşı tedbirlerimizi aldık. Takiplerini yapıyoruz. İnşallah kısa sürede kısmi olarakta olsa yolu açıp buradan geçiş vereceğiz. Kayalar da çok büyük olduğu için bütünüyle açma imkanı yok. Güvenlik nedeniyle de bir süre takip etmemiz lazım, ilave tedbirler almamız lazım. O sebeple kısmı bir geçiş vereceğiz. Daha sonra alınacak olan tedbirlerle yolun trafiğe açılmasını sağlayacağız" dedi.

Yolu tek taraflı trafiğe açacaklarını belirten Vali Doruk, "Yolun tamamını açma şansımız yok. Tek şeritten yolu açıp, bu bölümde trafiği tek şeritten gidiş-geliş olarak vereceğiz. Kırma çalışmalarına başladık, çok kısa zamanda tek şeritten yolu trafiğe açacağız inşallah. Bununla ilgili olarak bir saat verme imkanımız yok. Bütün en ağır makinalarımız burada çalışıyor" diye konuştu.

Yaralı sayısı ile ilgili olarak da bilgi veren Doruk, "2 tane yaralımız var. Olayın etkisiyle şok geçirenler var ama bir kaya düşmesi kaynaklı 2 tane yaralımız var, hastanede gözetim altında. Hayati tehlikeleri yok ama çatlak ve kırık gibi durumları söz konusu. Bize şu ana kadar ulaşan bilgi hayati tehlikelerinin bulunmadığı yönünde" dedi.

Olayın yaşandığı bölgenin uluslararası bir yol olduğunu belirten Doruk, "Burası sürekli trafiğin aktığı bir bölge. Dolaysıyla burada trafik hareketli. Tır yoğunluğuna bağlı olarak tır yoğunluğu da fazla. Uluslararası gelişmelerden dolayı, Sarp Sınır Kapısı'nda çok fazla miktarda ticaretin gelişmesinden ötürü bir yoğunluk vardı. Bu yol her zaman yoğun olan bir yol zaten, hem akan trafik hem de duran trafik olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan enkazda tedbir amaçlı olarak arama çalışmaları devam ediyor. Arama-kurtarma köpekleri de enkaz bölgesinde çalışmalara katılıyor.

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Kaynak: İHA

Sarp Sınır Kapısı, Yılmaz Doruk, Kemalpaşa, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin Valisi Doruk: 'Yolu trafiğe açmak için çalışmalarımızı başlattık' - Son Dakika

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