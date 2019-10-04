Aselsan'daki FETÖ yapılanması davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan yargılanan eski Aselsan çalışanı 15 sanık, 2,5 yıl ile 8 yıl 5 ay 7 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.
Sanıkların son sözlerini dinleyen mahkeme başkanı, müzakere arasından sonra heyetin verdiği kararı açıkladı.
Sanıklardan Numan Beşikçi'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 5 ay 7 gün, İsmail Sin'i aynı suçtan 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme, Bilgin Erol'a 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.
Sanıklar Bayram Acar, Erol Akyurt, Hakan Demirci, Hasan Hüseyin Türkanoğlu, Sedat Çöteli, Yakup Bulut, Yılmaz Alakavuk, Zafer Türkkan ve Yiğit Ali Doğan 7,5 yıl, Zafer Keskin 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Onur Sancar 3 yıl 1 ay 15 gün, Ali Tunçkılıç da 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sanıklardan Abdullah Yayla, Alişen Tekinbay, Atilla İlhan, Berat Atalay, Burak Koca, Gürsoy Güngör, Murat Erdoğan, Sefa Demir, Selçuk Türer ve Tuncay Tepe'nin ise beraatine karar verildi.