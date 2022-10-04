ABD, Avrupa vs Türkiye: Asgari ücretle otomobil almak!

Ülkemizde son 4-5 yıldır Türk Lirası'nın oldukça hızlı değer kaybetmesi ve buna bağlı olarak enflasyonun artması neticesinde otomobil fiyatları başta olmak üzere tüm elektronik ürünlere devasa zamlar geldi. Peki asgari ücret ile çalışan ABD, Avrupa ve Türk vatandaşlarının bir otomobil almak için ne kadar çalışması gerekiyor?

Asgari ücret ile otomobil almak için ne kadar çalışmak gerekiyor?

Covid-19 pandemisi ve Rusya- Ukrayna savaşı yüzünden tüm dünyada peş peşe problemler ortaya çıkıyor. Bunların bir sonucu olarak da insanların alım gücünü direkt olarak etkileyen ve en çok ülkemizde hissedilen yüksek enflasyon sorunu mevcut.

Tabii Türk Lirası'nın diğer para birimleri karşısında değer kaybedişi ve özellikle teknolojik ürünlerde bulunan yüksek vergi nedeniyle otomobil, bilgisayar, televizyon ve cep telefonu fiyatları bir kaç yıl öncesine kıyasla 10 kattan fazla arttı.

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Emre Özpeynirci ise Türkiye ile ABD ve Avrupa ülkelerini kıyasladığı bir derleme yayınladı. Burada belirtilen ülkelerde asgari ücret ile çalışan vatandaşların iç pazarlarında alabilecekleri en ucuz otomobil modellerini ve ne kadar çalışarak satın alabileceklerini paylaştı.

Türkiye'de 3 Ekim 2022 itibariyle satılan en ucuz binek otomobilin Hyundai i10 olduğunu görüyoruz. Güncel fiyatı ise seçilen pakete göre 331 bin 500 TL ila 402 bin 500 TL arasında değişiyor. En uygun olanı baz alırsak, asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın otomobil almak için 60 ay çalışması gerektiğini söyleyebiliriz.

ABD'ye baktığımızda ise Chevrolet'in Spark modelinin 17 bin 500 ila 18 bin dolar arası bir fiyat ile satıldığını görüyoruz. Asgari ücret ise eyaletine göre değişmekle birlikte 1200 ila 2400 dolar arasında bulunuyor. Buna göre, 8 ila 15 ay arası bir çalışma ile belirtilen otomobili almak mümkün.

Yine Özpeynirci tarafından belirtilene göre, Fransa vatandaşları en ucuz otomobil modeli olan Dacia Sandero'yu 8 aylık asgari ücret ile alırken İngilizler Dacia Spring'i 6 aylık çalışma ile alabiliyor. Tabii ülkemizde asgari ücret ile çalışan oranı yüzde 50'ye yakınken Avrupa ortalamasının yüzde 10'un altında olduğunu da belirtelim.

Sizce asgari ücret ile otomobil almak mümkün mü? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!