Asgari Ücretin 2 Bin 20 Lira Olarak Açıklanması

AK Parti Samsun
İl Başkanı Hakan Karaduman
, "Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde AK Parti, milletimizin refah ve huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirmesi için gerekeni yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Karaduman, yaptığı yazılı açıklamada, kısa bir süre önce belirlenen asgari ücretin Türkiye
'ye hayırlı olmasını dileklerinde bulundu.
Asgari ücretin yüzde 26'nın üzerinde yükselerek 417 lira arttığını belirten Karaduman, AK Parti'nin milletin refahı ve huzuru için adımlar attığını vurguladı.
Karaduman, şunları kaydetti:
"417 lira artış, hem işçileri hem de toplumu memnun etti. Şu önemli noktayı da belirtmek gerekiyor. Bu rakam bekar işçi baz alınarak tespit edilmiştir. İşçinin evli ve çocuklu olma durumuna göre de rakam yükselebiliyor. Yeni yıl müjdeleri bir kez daha göstermiştirki Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde AK Parti, milletimizin refah ve huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirmesi için gerekeni yapmıştır. Ayrıca 2019 ve 2020 yılında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini de devletimiz üstlenecek olması da hem işçi hem de işverenler için önemli. Biz milletimize hizmet noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık."
Yerel seçim sürecine de değinen Karaduman, "Uzun süredir sahadayız. Tevazu samimiyet ve gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sahada milletimizin sevgi ve ilgisiyle karşılaşıyoruz. Milletimiz bize güveniyor. AK kadroları olarak milletimize daha önce olduğu gibi en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.