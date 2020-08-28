Aşık Erol Şahiner'in anne acısı - Son Dakika

Aşık Erol Şahiner'in anne acısı

Oltulu Halk Ozanı Erol Şahiner'in annesi Sedef Şahin (80) İstanbul Sultangazi'de eklem romatizması hastalığı nedeniyle tedavi görürken hayatını kaybetti.

Oltulu Halk Ozanı Erol Şahiner'in annesi Sedef Şahin (80) İstanbul Sultangazi'de eklem romatizması hastalığı nedeniyle tedavi görürken hayatını kaybetti. 9 çocuk annesin olan Sedef Şahin Arnavutköy Yeşil Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. Aşık Erol Şahiner annesinin ardından yazdığı dörtlükte duygularını şöyle dile getirdi; On senedir yatıyorsun yatakta Bugün acıların bitti ana can Çektiğin çileyi mahşere sakla Ayrılığın günü çattı ana can - ERZURUM

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