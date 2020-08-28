Aşık Erol Şahiner'in anne acısı - Son Dakika

Oltulu Halk Ozanı Erol Şahiner'in annesi Sedef Şahin (80) İstanbul Sultangazi'de eklem romatizması hastalığı nedeniyle tedavi görürken hayatını kaybetti. 9 çocuk annesin olan Sedef Şahin Arnavutköy Yeşil Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.
Aşık Erol Şahiner annesinin ardından yazdığı dörtlükte duygularını şöyle dile getirdi;
On senedir yatıyorsun yatakta
Bugün acıların bitti ana can
Çektiğin çileyi mahşere sakla
Ayrılığın günü çattı ana can - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:12 - Kaynak: İHA
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