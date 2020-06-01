Aşık Paşa İl Halk Kütüphanesi hizmete açıldı - Son Dakika

Açıklamada, binaya el dezenfektanının da konulduğu vurgulanarak, " Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında kütüphanemiz hizmet vermeye başlamıştır. Kurallarımıza mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım. Hijyen kuralları kapsamında giriş ve çıkışlarda el dezenfektanını kullanın. Kütüphanemize gelirken maske getirmeyi unutmayalım." denildi.

Kütüphanede sosyal mesafe tedbirlerinin de alındığı ve girişte ateş ölçümü yapılacağı ifade edilen açıklamada, binanın dezenfekte edildiği dile getirildi.

Kırşehir Aşık Paşa İl Halk Kütüphanesi'nden yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında kütüphanenin 1 Haziran itibariyle hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Kırşehir 'de Aşık Paşa İl Halk Kütüphanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yeniden hizmet vermeye başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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