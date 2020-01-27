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Aşırı sağcı Salvini solun kalesi Emilia-Romagna bölgesinde seçimleri kaybetti
6 saat önce
Aşırı sağcı Salvini, yoğun kampanyalar yürüttüğü İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde yerel seçimleri kaybetti
İtalya'da aşırı sağcı siyasetçi Matteo Salvini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana solun kalesi olan ve kazanmak için yoğun kampanyalar yürüttüğü Emilia-Romagna bölgesinde yerel seçimleri kaybetti.
Merkez solun adayı Stefano Bonaccini, Emilia-Romagna bölgesindeki yerel seçimleri yüzde 48.2 oy oranı ile önde bitirirken, sağ ittifakın adayı Lucia Borgonzoni ise yüzde 45.9'da kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:13
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