Aşırı sağcı Salvini solun kalesi Emilia-Romagna bölgesinde seçimleri kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Aşırı sağcı Salvini solun kalesi Emilia-Romagna bölgesinde seçimleri kaybetti - Son Dakika Dünya

Aşırı sağcı Salvini solun kalesi Emilia-Romagna bölgesinde seçimleri kaybetti

6 saat önce

Aşırı sağcı Salvini, yoğun kampanyalar yürüttüğü İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde yerel seçimleri kaybetti

Aşırı sağcı Salvini solun kalesi Emilia-Romagna bölgesinde seçimleri kaybetti, System.String[]

İtalya'da aşırı sağcı siyasetçi Matteo Salvini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana solun kalesi olan ve kazanmak için yoğun kampanyalar yürüttüğü Emilia-Romagna bölgesinde yerel seçimleri kaybetti.


Merkez solun adayı Stefano Bonaccini, Emilia-Romagna bölgesindeki yerel seçimleri yüzde 48.2 oy oranı ile önde bitirirken, sağ ittifakın adayı Lucia Borgonzoni ise yüzde 45.9'da kaldı.

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Matteo Salvini, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:13 
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