Asırlık bina

Bitlis'in önemli sivil mimari örnekleri arasında yer alan tescilli 110 yıllık tarihi bina, "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi"ne dönüştürüldü.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, çocuk ve öğrencilere hem ders çalışmalarını hem de etkinliklerle güzel zaman geçirebilmelerini sağlamak amacıyla "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" projesini hazırladı.

Bu kapsamda kentin 110 yıllık geçmişinin izlerini taşıyan 3 katlı binayı tarihi dokusuna uygun restore ettiren Kültür ve Turizm Müdürlüğü, burada 0-3 yaş grubundaki çocuklar ile ilk ve ortaokul öğrencileri için sanat atölyesi, bilişim sınıfları, okuma, ders çalışma ve sinema salonları oluşturdu.

Hafta içi ve hafta sonları aileleriyle kütüphaneye gelen çocuklar, sakin bir ortamda ders çalışıyor ve etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçiriyor.

"Türkiye'de tek olan bir proje"

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki 110 yıllık binayı, bakanlığın izniyle "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" olarak projelendirdiklerini söyledi.

Önce restorasyon daha sonra uygulama projesini tamamlayarak 3 katlı kütüphaneyi hizmete açtıklarını belirten Gencan, şunları dile getirdi:

"Binanın alt katı bebek, orta katı okul öncesi ve ilkokul, üst katı da ortaokul öğrencileri için planlandı. Alt katta yaptığımız bebek bölümünü Bitlis Eren Üniversitemizdeki hocalarımızın ve öğrencilerimizin desteğini alarak hazırladık. Buraya anneleriyle gelen çocuklarımıza belirli günlerde program ve etkinlik yaparak oyunlar oynatıyoruz. Orta ve üst katlarda ilkokul, okul öncesi ve ortaokul öğrencilerimiz için sanat atölyesi, bilişim sınıfları, okuma, ders çalışma, sinema ve etkinlikler salonları ile oyunlar oynayabilecekleri güzel mekanlar yaptık. Önemli olan bir ilki yapabilmekti. Bu projemiz Türkiye'de ilk. Bebek ve Çocuk Kütüphanemiz müstakil olarak hayata geçti."

Çocuk ve gençlerin tarihi kimliği olan bir binada buluşturulmasının projenin önemli özelliklerinden biri olduğunu vurgulayan Gencan, "Türkiye'de tek olan bu proje, tarihi niteliği bulunan binada özel konsept ve tasarımla yapıldı. Çocukların, gençlerin, ailelerin güzel zaman geçirebileceği farklı mekanların ve oyun alanlarının bulunduğu bir yapı haline getirildi. Çocuklarımız burada çok güzel vakit geçiriyor." dedi.

"Harabe bina kütüphane oldu"

Öğrencilerden Hayrunnisa Kara, önceden harabe durumundaki binanın onarılarak kütüphaneye dönüştürüldüğünü aktardı.

Kütüphaneye ailece gelebildiklerini anlatan Kara, "Arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Çok güzel bir yer oldu. Okul çıkışlarında arkadaşlarla buraya geliyoruz. Burada oyun oynatıyorlar, sinema izliyoruz, zeka oyunları oynuyoruz, araştırma yapıyoruz ve kitap okuyoruz. Çok eğleniyoruz." diye konuştu.

Eren Kaya Dağ da internet, sinema ve kitap okuma salonu imkanı bulunan kütüphanenin güzel yapıldığını söyleyerek, "Zeka oyunları oynuyoruz. Kütüphanedeki görevliler çok iyi ve bizimle yakından ilgileniyorlar. Tarihi bir evi kütüphaneye dönüştürmüşler. Buraya geldiğimde kitap okuyorum, zeka oyunları oynuyorum ve internete giriyorum. Burada çok güzel zaman geçiriyorum." ifadelerini kullandı.