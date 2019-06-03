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Asırlık birlik ve kaynaşma geleneğini yaşatıyorlar

1 saat önce

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yüz yılı aşkın süredir arife günlerinde cami avlusunda toplanan vatandaşlar, ramazanın son gününü birlik içerisinde geçiriyor.

Asırlık birlik ve kaynaşma geleneğini yaşatıyorlar, System.String[]
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yüz yılı aşkın süredir arife günlerinde cami avlusunda toplanan vatandaşlar, ramazanın son gününü birlik içerisinde geçiriyor.
İlçeye bağlı Sırtpınar köyünde, birlik ve beraberliği sağlamak, günü ibadet içerisinde geçirebilmek için köy camisinde düzenlenen "arife birlik kaynaşma günü" geleneği bir asrı aşkın süredir yaşatılıyor.
Yaklaşık bin 500 kişinin yaşadığı köyde, arife günü öğlen saatlerinde caminin bahçesinde toplanmaya başlayan vatandaşlar, burada kendilerini bekleyen çocuklara hediye veriyor. Kuran'ı Kerim tilaveti ve mevlit dinleyen vatandaşlar, imece usulü yapılan iftar yemeğinde oruç açarak ramazanı uğurluyor.
Köy sakinlerinden İmdat Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun gelenek haline geldiğini söyledi.
Etkinliğin sadece köy halkı ile sınırlı kalmadığını, çevre köylerden de katılım olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:
"Çocuklarımızı sevindirmek amaçlı ikramlarda bulunuyoruz. Hem kaynaşma hem de bu geleneği devam ettirmek amaçlı, yaptığımız bu organizasyonun bizden sonraki nesiller tarafından da devam ettirilmesini arzuluyoruz. Halkın kaynaşmasını ve genç nesillere bu güzel geleneklerin aktarılmasını sağlamak bizi çok mutlu eder."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:29 Kaynak: AA
Cumayeri, Düzce, Güncel
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