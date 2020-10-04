Asırlık handa konser düzenlendi - Son Dakika

Asırlık handa konser düzenlendi

ŞANLIURFA - Yaklaşık 450 yıldır canlılığını koruyan Şanlıurfa'daki tarihi Gümrük Hanında konser düzenlendi.

Şanlıurfa'nın en eski yapıları arasında yer alan ve 1563'te Urfa Sancakbeyi Halhallı Behram Paşa tarafından yapıldığı belirtilen tarihi Gümrük Hanında Büyükşehir Belediyesi tarafından konser etkinliği düzenlendi. Urfa Ahengi Müzik Topluluğu tarafından verilen ve Urfa divanıyla başlayan, uzun havalar ve goyratların seslendirildiği konserde tarihi Gümrük Hanında vakit geçirenler birbirinden güzel eserleri dinleme şansı yakaladı.

Konserin düzenlenmesinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür eden vatandaşlar bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.