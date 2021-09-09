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Aşısızlar, PCR test laboratuvarlarının yükünü artırıyor - Son Dakika

Aşısızlar, PCR test laboratuvarlarının yükünü artırıyor

09.09.2021 16:22
Aşısızlar, PCR test laboratuvarlarının yükünü artırıyor, System.String[]

ANKARA (İHA) - testi genelgesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın genelgesinin ardından aşısızlardan dolayı PCR testlerinde iki kat artış olduğunu söyledi.

ANKARA (İHA) - testi genelgesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın genelgesinin ardından aşısızlardan dolayı PCR testlerinde iki kat artış olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği PCR testi genelgesine göre, yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırması istenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre işverenler aşı olmayan çalışanlardan haftada bir test yaptırmasını isteyebilecek. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doçent Dr. Ümmü Gül Erdem, söz konusu genelgelerin PCR testlerindeki artışa ilişkin İHA Muhabiri'ne konuştu.

Doç. Dr. Ümmü Gül Erdem, sorumlusu olduğu Covid-19 laboratuvarında Ağustos 2020'den bu yana 65 personel ile 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını ifade ederek, laboratuvara sadece Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi'nden değil, Ankara'nın birçok devlet ve özel hastanelerinden test geldiğini söyledi. PCR testi yapılması ile ilgili alınan kararların ardından test sayılarında yaklaşık iki kat artış olduğunu ifade eden Doç. Dr. Erdem, öncesinde 4 bin olan günlük test çalışmalarının ortalama 9 bine çıktığı bilgisini verdi. Erdem, PCR testindeki aşamaların sadece cihazlardan oluştuğunun sanılmasının yanlış olduğuna dikkati çekerek, söz konusu cihazların PCR testi aşamasında sadece küçük bir kısmı kapsadığını, diğer kısımların ise insan emeğiyle yapıldığını aktardı.

"AĞUSTOS 2020'DEN BU YANA DA 7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORUZ"

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarı'nın 31 Mart 2020'den bu yana aktif olduğu bilgisini veren Erdem, "Şu anda mevcut durumda yaklaşık 65 kişilik bir ekiple görev yapmaktayız. Uzmanlarımız, biyologlarımız, laboratuvar teknisyenlerimiz, labortantlarımız, bilgi işlem personelimiz ve destek elemanlarımız var. 31 Mart 2020'den beridir faal olarak çalışıyoruz. Ağustos 2020'den bu yana da 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Burası sadece Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi'ne hizmet veren bir laboratuvar değil. Ankara'nın birçok hastanesine, özellerin bir kısmı da dahil olmak üzere hizmet veren bir laboratuvar.

Herhangi bir PCR testinin laboratuvara geldiği andan itibaren sürecini anlatan Erdem, şöyle devam etti:

"Önce hastadan PCR örneği alınıyor. Örnekler alındıktan sonra kuryelerle laboratuvara getiriliyor. Laboratuvarda bulunan kabul biriminde kabulleri yapılıyor. Ardından laboratuvarda ön hazırlıkları yapılmak üzere getiriliyor. Sonra bilgi işlem personelimiz tarafından çalışma listeleri hazırlanıyor. Laboratuvar içerisine kayıtları yapılıyor. Ön hazırlıklar yine yapılıyor. Sonrasında cihazlara yükleniyor, cihazlarda çalışmalar tamamlandıktan sonra da uzmanlar tarafından yorumlanarak sonuç ekranlarına girdileri yapılıyor sonuçların."

"Özellikle PCR testi yapılması ile ilgili alınan kararlardan sonra test sayılarımızda yaklaşık iki kat artış oldu"

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği PCR testi genelgesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın genelgesinin ardından PCR testlerinde artış olduğunu dile getiren Erdem, şunları söyledi:

"Özellikle PCR testi yapılması ile ilgili alınan kararlardan sonra test sayılarımızda yaklaşık iki kat artış oldu. Öncesinde 4 bin kadar test çalışırken şimdi ortalama olarak 8-9 bin arasında test çalışıyoruz. Bu da iş yükünü oldukça artırıyor. PCR testi aslında sadece cihazlardan ibaret olarak bahsediliyor. Ama cihazlar aslında mevcut Covid-19 PCR testinin içerisinde kısa bir bölümü kapsıyor. Ondan önceki ön hazırlık kısımları büyük oranda tamamıyla insan emeği ile gerçekleştiriliyor. Değerlendirmesi ve sonuçların sisteme aktarılması yine insan emeği ile gerçekleştiriliyor. Bu nedenle de yaptığımız işin sayısının artması ile buradaki laboratuvardaki iş yükü artmış durumda."

"LABORATUVARDA ÇALIŞANLAR ŞİMDİYE KADAR ALINAN ÇEŞİTLİ KISITLAMA KARARLARINDA VEYA RESMİ TATİLLERDE GÖREVLERİNİ HİÇ AKSATMADAN ÇALIŞTI"

Laboratuvarda çalışanların 7 gün 24 saat esasına göre emek verdiklerini belirten Erdem, "Üç vardiya halinde çalışıyorlar. Hiç görevlerini aksatmadılar. Şimdiye kadar alınan çeşitli kısıtlama kararlarında veya resmi tatillerde görevlerini hiç aksatmadan çalıştılar. Hatta çok kısa sürelerle izne gittiklerinde dahi birbirlerinin yerine çalışarak görevlerini aksatmadılar. Büyük bir fedakarlık örneği gösterdiler" diye konuştu.

"COVİD-19 ŞU ANDA AŞISIZLARIN PANDEMİSİ HALİNE GELDİ"

Alınan kararlardan sonra PCR testlerinin sayı olarak ne kadar arttığından ve çalışanlar üzerinde iş yükünün arttığına işaret eden Erdem, "Bu nedenle toplumumuzun aşılama çalışmalarına daha fazla ilgi göstermesine, aşılamaya gönüllü olmalarına diliyorum, istiyorum, öneriyorum. Aslında pandemi şu anda aşısızların pandemisi haline geldiğinden aşılamanın önemine dikkat çekmek istiyorum. Maske, mesafe, hijyen ama birinci sıraya aşılama diyorum" dedi.

(Mustafa Cenik - Sadettin Aliusta/İHA)

Aşısızlar, PCR test laboratuvarlarının yükünü artırıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yıldırım Beyazıt, PCR Testi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşısızlar, PCR test laboratuvarlarının yükünü artırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşısızlar, PCR test laboratuvarlarının yükünü artırıyor - Son Dakika
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