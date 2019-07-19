Son Dakika Haberleri: Asker uğurlama yemeğinden sonra rahatsızlanan 38 kişi hastaneye kaldırıldı
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Asker uğurlama yemeğinden sonra rahatsızlanan 38 kişi hastaneye kaldırıldı

8 dakika önce

ERZİNCAN'da, askere gidenler için düzenlenen yemekte zehirlenen 18'i çocuk 38 kişi hastanede tedaviye alındı.

Asker uğurlama yemeğinden sonra rahatsızlanan 38 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]
ERZİNCAN'da, askere gidenler için düzenlenen yemekte zehirlenen 18'i çocuk 38 kişi hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında, merkez Yenimahalle 305'inci Sokak'ta meydana geldi. Mahalleli Algündüz ailesi askere gidecek oğulları için yemek düzenlendi. Asker uğurlama törenine katılan yaklaşık 80 kişilik davetli gruba tavuk, pilav ve dolma ikram edildi. Yemek yiyen davetlilerde bir süre sonra karın ağrısı ve kusma başladı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen ambulansla 18'i çocuk 38 kişi Mengücek Gazi Eğitim, Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Yenimahalle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:16 Kaynak: DHA
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