Askerdeki genç annesinin öldüğünü internetten öğrendi. - Son Dakika

Askerdeki genç annesinin öldüğünü internetten öğrendi.

Askerdeki genç annesinin öldüğünü internetten öğrendi.

Askerdeki genç annesinin öldüğünü internetten öğrendi... Havai fişek patlamasında hayatını kaybeden Havva Çelik'in evinde yas hakim

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Hayatını kaybeden kadının asker oğlu annesinin öldüğünü internetten öğrenmiş

Havva Çelik'in eşi Salih Çelik: "Biz acımızla kalacağız, onlar hala sefasını sürecek"

Eş Salih Çelik:

Oğlu patlamayı askerde yemekhanede öğrendi

Fabrikada daha önce çalışan Sultan Doğan: "Yengemi göz göre göre öldürdüler"

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde Havai Fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in Sakarya'nın Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ki evinde yas hakim. Hayatını kaybeden kadının askerdeki oğlu ise annesinin vefat ettiğini yemekhanede yemek yerken internetten öğrenerek Sakarya'ya geldi.

Sakarya'nın Hendek İlçesinde bulunan Büyük Coskunlar Havai Fişek Fabrikasında çıkan patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik, 9 yıldır fabrikada çalışıyordu. Daha önce meydana gelen patlamaları da yaşayan Çelik, son patlamada hayatını kaybetti. Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Havva Çelik'in evinde yas hakim. Acılı aile kendilerinin yaşadığı acıyla kalacaklarını ifade ederken, hayatını kaybeden kadının askerdeki oğlu ise annesinin vefat ettiğini öğrenerek eve geldi.

Havai Fişek fabrikasında hayatını kaybeden Havva Çelik'in oğlu Ogün Çelik, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Deniz Er Eğitim alayında askerlik görevini yaparken, yemekhanede yemek yediği anda haberi gördü. Durumu komutanlarına anlatıp ailesi ile görüşmeye çalıştı. İlk etapta hastaneye kaldırıldığını öğrenen Çelik, yolda gelirken internet sitelerinde annesinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

Şikayet ettiğim için beni işten attılar

Eş Salih Çelik, "Bu iş yerinin iş güvenliği yoktu. Ben orada 4 ay çalıştım. Ben ihbar ettim ama ben ihbar etsem ne olur, oraya denetimciler gelene kadar her şey ortadan kayboluyor. Çünkü bu paranın gücü, ne oluyorsa bizim gibi garibanlara oluyor. Parası olan her şeyi yapar. Oğlum askerden geldi, şimdi geldi. Niye benim çocuğumu uğurladım da şimdi acısın çekiyorum. Biz böyle acı çekmeye mahkum muyuz? Ben fabrika hakkında daha öncesinde şikayette bulundum, ama hiç önlem alınmadı ben orayı şikayet ettim diye işten atıldım. Hiçbir talep edemeden işten atıldım. İş güvenliği olmayınca ben şikayet ettim ve şikayet ettiğim için beni işten attılar. Eşim 9 yıldır orada çalışıyordu, daha önceki patlamalarda da oradaydı. Daha öncelerinde eşime bir şey olmamıştı o zamanda iş güvenliğine tamam diyorlardı ama bugün burada yarın başka bir yerde başka bir isimle açılıyor. Bakmışsın 1-2 ay sonra orası yine açılacak yani biz acımızla kalacağız, onlar hala daha sefasını sürecek. Eski makineleri kullanıyor, işe yaramaz makineleri kullanıyorlar. Biz uyardığımız halde eski makineleri kullanıyorlar" dedi.

Biz şikayetçiyiz, ihmal olduğunu düşünüyoruz

Havva Çelik'in akrabası ve daha önce fabrikada 2 buçuk yıl çalışan Sultan Doğan, fabrikada 2 kez yangına denk geldiğini o zamanlarda insanların yaralandığını Havva Çelik'in göz göre göre hayatını kaybettiğini söyledi. Doğan, "Müdüründen, patronundan ben hepsinden şikayetçiyim. Ben oradan hakaret yüzünden çıktım, paramızı vermiyorlar hakaret ediyorlar. Her taraf barut, ilaç diyoruz ve müdür bize gelip küfürlü konuşuyor. Cenazem oldu, cenazeye gideceğim dedim banane dediler. Ben şikayetçiyim, benim yengemi yiyen onlar. Facia göz göre göre geldi. Hiçbir tedbir yok, her taraf barut, ilaç. Makineler ateş alıyor desek küfür ediyorlar. Ben şikayetçiyim, benim yengemi yiyen onlar. Ben 2 buçuk sene çalıştım daha önce. Benim paramı vermiyorlardı çıktım. 2 tane yangına denk geldim daha öncesinde, yangınlarda daha öncesinde yaralıları da ört pas ettiler. Biz şikayetçiyiz. İhmal olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

İnternette gezinirken duydum, oradan öğrendim çıktım geldim

Asker oğul Ogün Çelik, "Bana zaten süreç boyunca bir şey denilmedi. Hastanede denildi yani belli etmemeye çalıştılar. İnternette gezinirken duydum zaten haberleri, oradan öğrendim ve direk çıktım geldim. Yemekhanede yemek yerken patlamanın olduğunu öğrendim saat 11.30 gibi falan, komutanımla konuştum o da iznimi ayarladı ve direk geldim buraya. Göremedim, yakalayamadım, yetişemedim. Askere ben 4 ay önce gitmiştim" şeklinde konuştu.

9 yıldır Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında çalışan Havva Çelik'in cenazesi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defin edilecek.

Salih Çelik , Sakarya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:02 Kaynak: İHA

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