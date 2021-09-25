ASKERE GİTME HAZIRLIĞINDA OLAN GENÇ, KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika

ANTALYA'da kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden Şevket Eroğlu (19), kaldırıma çarptı. Eroğlu kazayı kırıklarla atlatırken, arkasında yolcu olarak bulunan ve askere gitme hazırlığında olan Hüseyin Aytar, ağır yaralandı. 2 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde bulunanlar yaptı. Aytar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Askere gitme hazırlığı içinde olan Hüseyin Aytar arkadaşı Şevket Eroğlu ile birlikte motosikletle gezintiye çıktı. Gezinti sırasında bir aracın sağından geçmek isteyen Şevket Eroğlu kaldırıma çarptı. Kazada Eroğlu'nun bacağında kırıklar oluşurken, arkasında yolcu olarak bulunan Hüseyin Aytar başını betona çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Hüseyin Aytar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kanlar içinde yatan Hüseyin Aytar son nefesini verirken bir vatandaşın kulağına doğru eğilerek şehadet getirmesi dikkat çekti. Bacağında kırık olan motosiklet sürücüsü Şevket Eroğlu ise hastaneye götürüldü. Aytar'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Burdur'un Bucak ilçesi Dereköy Mezarlığı'na götürüldü.