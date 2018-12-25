Askeri Araç Kaza Yaptı: 1 Şehit, 5 Yaralı
2 saat önce
Iğdır'ın Aralık ilçesinde kobra tipi aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 5 asker yaralandı.
Iğdır
'ın Aralık
ilçesinde kobra tipi aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 5 asker yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi. Kurtömer Karakokulu'nda görevli askerleri ilçe merkezine taşıyan kobra tipi araç devrildi. Kazada bir asker şehit olurken, 5 asker ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Suat DENİZ/ IĞDIR,
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:49 Kaynak: DHA
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