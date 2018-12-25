Son Dakika Haberleri: Askeri Araç Kaza Yaptı: 1 Şehit, 5 Yaralı

Askeri Araç Kaza Yaptı: 1 Şehit, 5 Yaralı

2 saat önce

Iğdır'ın Aralık ilçesinde kobra tipi aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 5 asker yaralandı.

Askeri Araç Kaza Yaptı: 1 Şehit, 5 Yaralı, System.String[]
Iğdır'ın Aralık ilçesinde kobra tipi aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 5 asker yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi. Kurtömer Karakokulu'nda görevli askerleri ilçe merkezine taşıyan kobra tipi araç devrildi. Kazada bir asker şehit olurken, 5 asker ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

 

Suat DENİZ/ IĞDIR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:49 Kaynak: DHA

Aralık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaraylı Taraftarların Eleştirdiği Eren Derdiyok, 3 Büyüklerin En Golcüsü Oldu Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu

Son Dakika! Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 13:08:54. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Askeri Araç Kaza Yaptı: 1 Şehit, 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]