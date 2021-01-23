ASKİ, Ankara'nın su yönetiminde yol haritası olacak plan çalışması başlattı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara'nın 30 yıl boyunca içme suyu, atık su ve yağmur suyu yönetiminde yol haritası olacak master plan çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Öztürk, ASKİ'nin geçen yıl yaptığı yatırımlar, çalışmalar ile bu yıl yapılması planlanan projelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının zor şartlarına rağmen başkentlilerin musluklarından sağlıklı ve kesintisiz su içmesini sağladıklarını, diğer yandan da yıllardır ihmal edilen altyapı projelerini hayata geçirdiklerini belirten Öztürk, salgın döneminde çalışmaların aksamadığını ve kronikleşmiş birçok sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Genel Müdür Öztürk, Ankara genelinde 470 kilometre atık su, 96 kilometre yağmur suyu imalatı ve yaklaşık bin 660 kilometre içme suyu hattının yapıldığını kaydetti.

Kovid-19 salgınının başladığı 2020 yılının mart ayından itibaren ASKİ'nin aldığı bazı önlemleri sıralayan Öztürk, "Hepimizin sağlığını tehdit eden pandemide hijyenin önemi herkesin malumudur. Borcundan dolayı sayacı sökülen abonelerimizin sayaçlarını derhal takarak kimseyi susuz bırakmadık. Özellikle 65 yaş üzeri yurttaşlarımız evlerinden çıkmak zorunda kalmasınlar diye ekiplerimiz evlerine giderek abonelerin kartlı sayaçlarına avans su yükleme uygulaması yaptı." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın 30 yıl boyunca içme suyu, atık su ve yağmur suyu yönetiminde yol haritası olacak master plan çalışmalarına başladıklarını kaydeden Öztürk, çalışmayla, su kaynaklarının yönetimi, altyapı ve arıtma sistemleri, kurumsal yapı, yatırım programları ve finansal analizlerin oluşturulacağını anlattı.

Başkentin atık ve yağmur suyunun toplandığı Tatlar Atık Su Tesisi'nin kapasitesinin artırılması için de çalıştıklarını aktaran Öztürk, Ankara'da hem içme hem de atık su arıtma tesisi olmayan ilçenin kalmayacağını bildirdi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, başkentlilere suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.